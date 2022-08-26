Певец Данко призвал лечить психически нездоровую Хаматову после ее планов выступить в Киеве

Чулпан Хаматова, которая эмигрировала в Латвию, планирует посетить Киев. В столице Украины актриса сыграет несколько спектаклей, а также выскажет мнение о конфликте между странами. Певец Данко не смог пройти мимо. Он решил высказать свое мнение о поступках российской знаменитости.

Как заявил артист, поведение Чулпан является предательством.

«Самая неприятная вещь –это предательство, ужасно это. Думаю, что Хаматову мало кто сможет простить. Ее поступки являются предательсвом в кубе», - заявил Данко.

Он также добавил, что считает артистку психически нездоровой, поскольку в здравом уме человек такого не может сделать:

«Хаматова – больной человек, который предал свою родину. Ее нужно не прощать, а присматривать, закрыть и лечить».

Напомним, актриса театра и кино приедет в Киев по приглашению скандальной певицы и общественного деятеля Анастасии Приходько. Хаматова положительно отреагировала на это предложение и согласилась выступить перед украинцами.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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