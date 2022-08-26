Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками секретом резкого похудения

В последнее время Анну Седокову часто критиковали за лишний вес. Поэтому певица твердо решила похудеть.

За месяц экс-участница «ВИА Гры» избавилась от пяти килограммов.

«Минус 5 кг. с того дня, как месяц назад СМИ написали, что я на массе. Я была на массе, вы правы, большое спасибо», —написала Анна.

Исполнительница также поделилась с поклонниками секретом своего резкого похудения. Певица заверила, что не употребляла никаких препаратов для снижения веса. Как оказалось, в борьбе за идеальную фигуру она много занимается спортом. В настоящее время у Седоковой в неделю пять тренировок.

«Хожу 12 тысяч шагов ежедневно, увеличивая число шагов на 100 каждый день. Хочу быть лучше вчерашней себя. Нет на свете волшебных таблеток», — призналась артистка.







Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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