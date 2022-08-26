Роспатент потребовал от Пугачёвой пояснений за бренд оружия и боеприпасов «Примадонна»

Россия приближается к шестой волне коронавирусной инфекции. Очередной штамм коронавируса отличается необычной симптоматикой. Новый признак
Назван всего один главный симптом, по которому человек может определить у себя Ковид в шестую волну даже без теста. Эксперты перечислили состояния, с
Анастасия Сопова, известный тюменский невролог, рассказала, как Ковид может повлиять на протекание инсульта и что необходимо сделать человеку, если
Лера Кудрявцева заявила, что она столкнулась с хейтом в Сети. Недруги, которые не взирают на моральные нормы, пишут жуткие комментарии, желая смерти
Спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге закончился громким скандалом. Актеры, которые спешно покинули свою родину, разочаровали
Чулпан Хаматова и Анатолий Белый снова оказались в центре внимания. Беглые актеры провоцируют аудиторию. Об эмиграции из России Хаматовой и Белого не
В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем
В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,
В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых
В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle