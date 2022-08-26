Роспатент потребовал от Пугачёвой пояснений за бренд оружия и боеприпасов «Примадонна»

Роспатент запросил пояснений от Аллы Пугачёвой. В федеральной службе по интеллектуальной собственности потребовали объяснить, зачем певице торговый знак «Примадонна».

Как отметили в ведомстве, назва «Примадонна» не имеет никакого отношения к инициалам Пугачёвой. В связи с этим Аллу Борисовну попросили пояснить, почему именно данной торговой марке она отдала предпочтение.

Напомним, в мае Народной артисткой была подана заявка на регистрацию бренда. Под клеймом «Примадонна» может быть выпущена косметика, боеприпасы, оружие, дроны, 3D-очки, а также вещи для беременных.

По словам концертного директора артистки Елены Чупраковой, ни о каком производстве товаров под вышеуказанной торговой маркой речи не идет. Как уверяет женщина, бренд необходим исключительно для защиты репутации певицы.

«Чтобы, к примеру, туалет не называли Примадонной. Чтобы было на всякий случай. Пока так, а там кто его знает?» — заявила представительница Пугачёвой .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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