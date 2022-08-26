Сарик Андреасян объяснил любовь режиссеров к актеру Павлу Прилучному

Сарик Андреасян объяснил любовь режиссеров к Павлу Прилучному. Артист рассказал, почему актер влюбляет в себя публику и творческих работников.

Андреасян считает, что именно из-за природной харизмы, таланта и профессионализма Павел получил ошеломляющий успех. По словам известного сценариста, карьера Прилучного далека от пика. В ближайшие несколько лет актер покорит новые вершины, заявил конорежиссер. Также Сарик Гарникович добавил, что в главной роли своего многосерийного фильма видел исключительно Прилучного, поскольку мечтал о брутальном и импозантном персонаже.

«Больше я никого не рассматривал! Паша единственный, кто получил предложение. Он роскошный артист. Работал впервые с ним и теперь понимаю, почему он звезда и навсегда ею останется. В его природную энергию, харизму и актерский талант не возможно не влюбиться. Без Прилучного сериал был бы другим, не обладал бы обаянием и брутальностью», - признался Андреасян.

Звезда кино, к слову сказать, стал главным героем в остросюжетной картине «Жизнь по вызову». Там 34-летний артист сыграет владельца одного из эскорт-агентств. Премьера фильма уже состоялась. Трейлер проекта с участием «мажора» вышел на онлайн-сервисе KION.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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