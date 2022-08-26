Шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсетях новый видеоотчет со своего концерта в Лондоне

Шоумен Максим Галкин опубликовал новый видеоотчет со своего концерта в Лондоне. Комик поделился фрагментом из британского выступления в соцсетях.

Юморист показал на видео полный зал людей, которые аплодировали стоя после выступления. Популярный комик, которого считают предателем России, не скупился на слова благодарности в адрес публики.

«Спасибо огромное прекрасным зрителям из Лондона! Замечательный концертный зал в комплексе O2. Благодарю за столько цветов, аплодисментов и хороших эмоций! До встречи!» — написал под видеоотчетом Галкин.

Следует заметить, что концертный тур супруга Примадонны, который покинул РФ после старта спецоперации, расписан до лета 2023 года. Максим вместе с семьей перебрался в Израиль, а затем в Латвию. Следующее выступление артиста состоится в Ирландии, куда он и прибыл из британской столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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