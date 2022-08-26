Собчак оправдалась перед украинцами за свои переживания о смерти Дарьи Дугиной

Ксения Собчак оправдалась перед украинцами за свои переживания по поводу трагической смерти Дарьи Дугиной. Об этом скандальный блогер написала в своем Telegram-канале.

Как заявляет российская журналистка, после публикации сообщения о гибели дочери Дугина ей были отправлены десятки сообщений от негодующих украинцев. Теледиву начали справшивать, почему она не пишет о ежеденевных подобных трагедиях, происходящих в настоящее время на Украине.

Блондинка поспешила оправдаться. Все, что творится сегодня, Собчак назвала «чудовищным». Затем Ксюша объяснила, что не занимает ничью сторону в этом конфликте.

«Я привыкла получать как от кремлевских Z-адептов, так и от украинцев. Ну пускай. Верю, что есть люди, как и я, не прибивается ни к чьему лагерю и стараются здраво мыслить при всем этом ужасе», —ответила хейтерам эпатажная телеведущая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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