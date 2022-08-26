Спустя 40 дней после смерти Иваны Трамп все ее вещи выкинули на помойку

Спустя шесть недель после смерти Иваны Трамп, все ее вещи выкинули на свалку. Похоже, семья первой супруги экс-президента Дональда Трампа решила избавиться от всего, что связано с ней.

С момента кончины яркой безнесвумен прошло 40 дней. Семья Иваны решила выбросить ее личные вещи. Недавно возле особняка покойной госпожи Трамп, который размещен в Верхнем Ист-Сайде, парарацци заметили мусоровоз и много рабочих, выносивших мебель и одежду из дома.

В машину с мусором летело все подряд. Отправились на свалку комоды, столы, стулья, шкафы, гладильная доска, одежда, обувь, а также ходок, при помощи которого экс-фотомодель передвигалась. Выбросили на помойку огромное количество журналов Vogue, обложки которых когда-то давно украшала успешная предпринимательница.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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