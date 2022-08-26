Спустя 40 дней после смерти Иваны Трамп все ее вещи выкинули на помойку

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Спустя 40 дней после смерти Иваны Трамп все ее вещи выкинули на помойку
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Фото из открытых источников

Спустя шесть недель после смерти Иваны Трамп, все ее вещи выкинули на свалку. Похоже, семья первой супруги экс-президента Дональда Трампа решила избавиться от всего, что связано с ней.

С момента кончины яркой безнесвумен прошло 40 дней. Семья Иваны решила выбросить ее личные вещи. Недавно возле особняка покойной госпожи Трамп, который размещен в Верхнем Ист-Сайде, парарацци заметили мусоровоз и много рабочих, выносивших мебель и одежду из дома.

В машину с мусором летело все подряд. Отправились на свалку комоды, столы, стулья, шкафы, гладильная доска, одежда, обувь, а также ходок, при помощи которого экс-фотомодель передвигалась. Выбросили на помойку огромное количество журналов Vogue, обложки которых когда-то давно украшала успешная предпринимательница. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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