Стало известно, какие на самом деле были отношения между Прилучным и Карпович

После информации о свадьбе Прилучного и Брутян поклонники бросились жалеть Мирославу Карпович, которая была вместе с актером после его расставания с актрисой Агатой Муцениеце. А сегодня стало известно, какие на самом деле были отношения между звездой "Папиных дочек" и актером.

Друг Павла решил высказася на эту тему. По словам парня, не нужно жалеть Мирославу, поскольку между ней и Прилучным не было любовных отношений.

«Паша и Мира просто дружили. Ничего больше. Когда их вместе запечатлели на отдыхе, то они решили подыграть журналистам и изобразить влюбленных только ради пиара», — признался друг звезды кино.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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