Турецкие СМИ: Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен ждут двойню

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит и его жена актриса Фахрийе Эвджен ждут двойню. 36-летняя кинозвезда находится на четвертом месяце беременности.

«Мы взволнованны, но очень счастливы. Девочка или мальчик? Неважно, главное здоровый ребенок. Я привык к бессонным ночам, ведь прошел стажировку с сыном Караном», — рассказал Озчивит турецким СМИ.

По информации журналистов, семейство ждет сразу двоих малышей. Между тем, одни инсайдеры сообщают, что у Озвичита и Эвджен родится двойня —девочка и мальчик. Другие источники пишут, что актриса ждет детей одного пола. У пары родится две девочки.

Напомним, одна из самых ярких турецких актрис родила сына 13 апреля 2019 года. Мальчик появился на свет в частной клинике Стамбула. Малыш при рождении весил 3 кг 670 г, а его рост сотавлял 52 см.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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