Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем

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Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем
В России
Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин разобрал статью «Фонтанки» о добровольце, который покинул исправительную колонию ради участия в СВО и пояснил, как журналисты исказили историю защитника Родины. 

Алексей Суконкин раскритиковал петербургское издание «Фонтанка» за статью о российских заключенных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине. 

Материал повествует о заключенном по имени Максим, который вступил в добровольческие отряды с целью защищать интересы России. Журналисты якобы связались с родственницей мужчины, которая хочет его скорейшего возвращения в колонию. При этом мать Максима в публикации выставлена корыстной женщиной, которая толкает сына на риск ради денежных выплат. 

«Авторами статьи мнение матери глумливо представлено исключительно сквозь призму финансового интереса, не иначе. Мол, других интересов у женщины быть не может. Еще до появления Максима на фронте, «Оксана» созванивается с ним и пытается убедить его отказаться от идеи стать добровольцем. Затем она находит родственников других людей с похожей историей и удивляется, почему они не хотят вернуть своих близких обратно в тюрьму», — заметил Суконкин. 

Писатель отметил, что в истории нет главного — мнения самого Максима. Все его слова в статье представлены со слов «Оксаны», в тоже время сама мать слова «Оксаны» в статье не подтверждает, а целиком и полностью поддерживает решение своего сына. Таким образом, «Фонтанка» через мнение анонимной родственницы искажает мотив матери, которая не хочет, чтобы ее сын возвращался в тюрьму, пояснил Суконкин. 

«Фонтанка» действует против государственных интересов, публикуя материалы с целью растоптать патриотические настроения в обществе, уверен Алексей Суконкин. В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию петербургской газеты о заключенном, который отправился в зону СВО бороться с нацизмом и защищать мирных жителей Донбасса. Авторы материала ссылаются на некую женщину, которая представилась тетей добровольца, однако ее имя и степень родства в публикации были изменены. Это наталкивает на мысль, что вся эта история является вымыслом, полагает Суконкин. 

«Какая-то мутная статья на «Фонтанке»: история про якобы родственницу (с почему-то изменённым именем и степенью родства) добровольца, принимающего участие в СВО по линии, которую открыли для людей, пожелавших принести стране пользу. Эта якобы родственница всеми силами пытается заставить добровольца отказаться от дальнейшего участия в СВО», — заметил эксперт.

Суконкин обратил внимание, что авторы публикации намеренно создали для добровольца образ жертвы обстоятельств, которого якобы пытается героически спасти его родственница. 

«В сущности, «Фонтанка», явно действуя против интересов государства и российского общества, в очередной раз пытается разрушить и растоптать те патриотические настроения, которые толкают достойных людей в добровольческие отряды, сражающиеся на самом острие событий специальной военной операции», — пояснил Суконкин. 

Невозможно представить, чтобы какая-нибудь условная газета «Новости Ленинграда» зимой 1942 года осуждала стремления добровольцев идти на фронт и защищать город от нацистов, заметил эксперт. Однако редакция «Фонтанки» именно этим и занимается.  

«Давайте скажем прямо: действия «Фонтанки» - это предательский удар по интересам нашей Родины – России», — пояснил Суконкин. 

Эксперт предложил редакции «Фонтанки» доказать обратное и всем штатом войти в состав любого добровольческого отряда на передовой, либо закрыть издание и самораспуститься. 

Ранее пресс-служба бизнесмена Евгений Пригожина сообщила о намерении юристов предпринимателя проверить публикацию «Фонтанки». Сам Пригожин раскритиковал статью и призвал «недожурналистов» прекратить нападки в адрес российских добровольцев. 

«"Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о ЧВК "Вагнер", где рождались герои», — отметил бизнесмен. 

Пригожин предложил сотрудникам редакции отправиться в Донбасс всем коллективом, защищать интересы Родины. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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