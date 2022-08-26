В Сети появилась информация о доходах Скабеевой и Попова на канале «Россия-1»

Телевизионный журналист Евгений Попов и ведущая Ольга Скабеева неплохо зарабатывают. Выяснилось, сколько медийные звезды получают на канале «Россия-1».

Семейная пара практически не открывает деталей личной жизни. Попов и Скабеева пытаются скрывать от посторонних глаз все, что касается семьи. Но размер доходов у популярного сеймества скрыть не получилось.

Как удалось выяснить журналистам издания «Лента», в год доход телеведущих составляет порядка 12,8 млн. рублей. Получается, что в месяц Евгений и Ольга получают 1 млн. рублей.

Отметим, что данные о зарплате журналистов приведены за 2020 год. Скорее всего, доходы пары, работающей на телеканале «Россия 1», выросли за последние два года.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей