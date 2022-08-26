Звездный нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что брак Прилучного и Брутян обречён

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева заявила о том, что брак Павла Прилучного и Зепюр Брутян обречён

Эксперт предупреждает, что совместная жизнь актеров не будет сладкой. По прогнозу нумеролога, эти отношения заранее обречёны. Это Клара увидела в датах рождения супругов. По энергетике Прилучный и Брутян подходят друг другу, но на этом отношения долго не продержатся, уверена Кузденбаева.

"Павел и Зепюр разные по стихиям. Мужчине-Скорпиону категорически противопоказана женщина-Водолей и женщина-Близнец. Прилучному попросту стало скучно, и он жаждет перемен. Зепюр - Водолей, они друг другу несут разруху. Брак их обречен. Также программа актера четко сигнализирует, что он будет искать отношения на стороне, причем всегда", - сказала она.

Клара уверена, что актриса поторопилась со свадьбой:

"В 28 лет, то есть через два года, судьба предоставит ей вторую половинку".













Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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