Анастасия Волочкова рассказала, как относится к Алибасову и Данко

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Анастасия Волочкова рассказала, как относится к Алибасову и Данко
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Фото из открытых источников

Анастасия Волочкова обозначила свое отношение к известному продюсеру Бари Алибасову и певцу Данко, которые негативно о ней отзывались.

«Алибасов достоин уважения, я дружу с ним. А с Данко я не знакома. Он рассказывает, что является солистом Большого театра. Но он им никогда не был. Его достижения только в том, что у знаменитых людей он брал мастер-классы. А я танцевала в Большом театре, была его примой», - говорит Анастасия.

Как считает балерина, исполнитель хочет за счет нее пропиариться. 

«Он докапывается до меня, хочет скандалов. Скандалы необходимы всем. Без них нельзя сделать жизнь артистов интересной для журналистов. Бездарность этой выскочки - в отсутствии мужского достоинства в таких мерзких высказываниях в адрес меня как женщины и танцовщицы, которая представляла Россию на прославленных мировых сценах. Он вообще кто такой и куда полез?». 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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