Евгений Миронов впервые прокомментировал отъезд из России Чулпан Хаматовой

Евгений Миронов кратко прокомментировал отъезд из России Чулпан Хаматовой. Актер не захотел говорить с репортерами на данную тему.

С худруком Театра Наций журналисты пересеклись на Международном Московском кинофестивале. То тот не захотел откровенничать о своей подруге. Как только актер услышал слово Хаматова, сразу же развернулся и сбежал от представителей СМИ.

«Нет, нет, ребята», - сказал Миронов.

Напомним, Хаматова и Миронов дружат. При этом у них разные взгляды на происходящие сегодня события. Актриса не поддержала СВО и уехала в Латвию. Актер после начала спецоперации публично раскритиковал власти и поддержал украинцев. Но вскоре его мнение изменилось. Произошло это после визита в Мариуполь.

Чулпан считает, что Евгения попросту запугали. Месяц назад сбежавшая артистка заявила, что на художественного руководителя Театра Наций было оказано давление со стороны российского правительства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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