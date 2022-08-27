Иван Ургант посмеялся над ушедшим с проекта «Голос» Дмитрием Нагиевым

Иван Ургант посмеялся над Дмитрием Нагиевым, ушедшим с проекта «Голос». Комик высмеял телеведущего в эфире одного из онлайн-шоу.

Вчера, 26 вгута, Ургант провел свой первый эфир после возвращения в Россию. Иван появился в эфире YouTube программы об IT-образовании. Три часа шоумен вместе с собеседниками шутили, в том чсиле о российских знаменитостях. Не обошел комик стороной Нагиева.

Ведущий, напомним, неожиданно для всех покинул вокальный проект «Голос». Дмитрий заявил, что он устал и хочет взять паузу. Заменит харизматичную звезду не менее харизматичная Лариса Гузеева.

"Пишет мне мужчина: "56 лет. Решил поменять профессию, она уже устарела". Дмитрий из Москвы написал, у которого больше нет сил вести "Голос", - пошутил шутку Ургант.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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