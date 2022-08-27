Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Вечерний Путь в IT»

Иван Ургант стал новым ведущим образоватльного шоу «Вечерний Путь в IT». 3-х часовая программа вышла на YouTube-канале компании GeekBrains, которая занимается информационными технологиями. При этом комик заработал порядка 4,5 млн рублей.

Ургант в первом выпуске пообщался с предпринимателями Александром Сагуном и Александром Волчеком. Технические термины, перспективные направления, вход в IT-отрасль, ситуацию на рынке шоумен постоянно разбавлял шутками.

Стоит сказать, что формат онлайн-семинара напоминает авторский проект телеведущего «Вечерний Ургант». На сайте GeekBrains в анонсе программу с участием Ивана называют как «масштабное образовательное шоу».

Пока нет информации, это разовой выпуск или «Вечерний Путь в IT» будет выходить на регулярной основе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей