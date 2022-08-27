Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Вечерний Путь в IT»

Image 16+
Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Вечерний Путь в IT»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Иван Ургант стал новым ведущим образоватльного шоу «Вечерний Путь в IT». 3-х часовая программа вышла на YouTube-канале компании GeekBrains, которая занимается информационными технологиями. При этом комик заработал порядка 4,5 млн рублей.

Ургант в первом выпуске пообщался с предпринимателями Александром Сагуном и Александром Волчеком. Технические термины, перспективные направления, вход в IT-отрасль, ситуацию на рынке шоумен постоянно разбавлял шутками.

Стоит сказать, что формат онлайн-семинара напоминает авторский проект телеведущего «Вечерний Ургант». На сайте GeekBrains в анонсе программу с участием Ивана называют как «масштабное образовательное шоу». 

Пока нет информации, это разовой выпуск или «Вечерний Путь в IT» будет выходить на регулярной основе. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Евгений Миронов впервые прокомментировал отъезд из России Чулпан Хаматовой

Сегодня, 13:50

Иван Ургант стал ведущим образовательного шоу «Вечерний Путь в IT»

Сегодня, 13:48

Иван Ургант с иронией отреагировал на уход ведущего Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»

Сегодня, 09:47

Шукшина раскритиковала певицу Манижу и миллиардера Дерипаску за поддержку ЛГБТ-сообщества

Сегодня, 09:32

Шоумен Иван Ургант неожиданно вышел на связь: «Я о России никогда не забывал»

Сегодня, 08:23

Анастасия Волочкова рассказала, как относится к Алибасову и Данко

Сегодня, 08:09

Участие певицы Manizha в казачьем фестивале «Александровская крепость» назвали провокацией

Сегодня, 07:55

Агату Муцениеце завалили гневными комментариями после свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Вчера, 23:12

МК: Хабенский чуть не ушел с церемонии открытия кинофестиваля после вопроса журналиста

Вчера, 22:54

50-летняя Дарья Повереннова вышла на красную дорожку с мужем-миллионером

Вчера, 22:41

Ларисе Гузеевой за съемки в шоу «Голос.60+» предложили гонорар в 2 млн рублей в месяц

Вчера, 22:26

Турецкие СМИ: Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен ждут двойню

Вчера, 21:45

Стало известно, какие на самом деле были отношения между Прилучным и Карпович

Вчера, 21:19

Курбан Омаров порадовал 20-летнюю избранницу бриллиантовыми украшениями на 9 миллионов

Вчера, 20:51

Никита Ефремов неожиданно вернулся в Россию после громких заявлений

Вчера, 20:44

Скабеева официально отреагировала на новость о ее разводе с Поповым

Вчера, 19:29

Зведный нумеролог Кузденбаева предрекла неминуемый развод Прилучному и Брутян

Вчера, 19:12

Пользователи Twitter сравнили с ящерицей бывшую жену Шварценеггера Марию Швайвер без макияжа

Вчера, 18:49

Певец Данко порекомендовал поместить актрису Хаматову в психиатрическую больницу

Вчера, 15:44

Павел Рудченко объяснил секрет успеха рок-певицы Земфиры в России

Вчера, 15:17

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах
  • 25-08-2022, 08:44

Отличительной чертой нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 является головная боль и боль в глазах

Россия приближается к шестой волне коронавирусной инфекции. Очередной штамм коронавируса отличается необычной симптоматикой. Новый признак

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19
  • 25-08-2022, 23:04

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

Врачи рассказали об одном симптоме коронавируса, по которому у себя можно определить новый COVID-19 даже без специализированного теста. Как говорят

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы
  • 24-08-2022, 18:21

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные

Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО
  • 24-08-2022, 21:58

Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО

Лера Кудрявцева заявила, что она столкнулась с хейтом в Сети. Недруги, которые не взирают на моральные нормы, пишут жуткие комментарии, желая смерти

Европейские зрители потребовали обратно деньги после спектакля с Чулпан Хаматовой
  • 24-08-2022, 18:14

Европейские зрители потребовали обратно деньги после спектакля с Чулпан Хаматовой

Спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге закончился громким скандалом. Актеры, которые спешно покинули свою родину, разочаровали

Скабеева официально отреагировала на новость о ее разводе с Поповым
  • Вчера, 19:29

Скабеева официально отреагировала на новость о ее разводе с Поповым

Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов не обсуждают личную жизнь и не дают никаких комментариев по поводу сплетен. Видимо, поэтому в Сети ходят

Новости партнеров
Новости партнеров
TAC: помощь США поставками оружия Украине уже не поможет
  • 24-08-2022, 21:09

TAC: помощь США поставками оружия Украине уже не поможет

Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет. По

Франц Клинцевич: «Фонтанку» нужно призвать к ответственности за критику добровольцев РФ в Донбассе
  • 25-08-2022, 22:22

Франц Клинцевич: «Фонтанку» нужно призвать к ответственности за критику добровольцев РФ в Донбассе

Законодательство России позволяет наказывать издания и журналистов за дискредитацию специальной военной операции РФ на Украине. Такую точку зрения

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев
  • 25-08-2022, 14:37

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта

Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем
  • Вчера, 11:49

Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин разобрал статью «Фонтанки» о добровольце, который покинул исправительную колонию ради участия в СВО и