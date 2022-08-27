Эффект Манижи: Певица опозорила русских женщин, а теперь добралась до казаков

Организаторы фестиваля казачьей культуры "Александровская крепость", несмотря на скандал и протесты, пошли против кубанского казачества и россиян, и пригласили Манижу стать хедлайнером мероприятия. К чему приведет эта ситуация, можно только гадать. Хотя казаки уже сделали предупреждение.

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, приглашение певицы на фестиваль является полным абсурдом. Кубань является опорным краем страны и отличается своим патриотизмом. Казаки и сегодня участвуют в СВО на Украине.

"Манижа опозорила русских женщин на "Евровидении". Она продвигает ЛГБТ. Она выступает против спецоперации и говорит, что это против ее воли. И после всего случившегося э ту предательницу и русофобку приглашают выступать на фестивале, причем в качестве хэдлайнера", - возмутилась Мизулина.

Екатерина добавила, что взгляды, которых придерживается исполнительница, далеки от ценностей, которые отстаивают россияне.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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