Manizha, скандальная российская певица, которая негативно высказывалась касательно спецоперации ВС РФ, была приглашена на фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Но казаки против участия исполнительницы и считают его провокацией.

Несмотря на многочисленные протесты, организаторы фестиваля подтвердили участие Манижы, которая должна хэдлайнером мероприятия.

«На фестивале, наверняка, будет присутствовать нкакой-нибудь засланный казачок. Зовут его Манижа. Да-да, это та самая артистка, которая кричит за мир, а потом трусливо удаляет сообщение», — прокомментировали эту новость подписчики.

Казаки также против выступления Manizha в фестивале. Они уверены, что это «попахивает» провокацией. Помимо того, жителям Усть-Лабинска не нравится, что уникальное музыкальное событие называется «казачьим».

Отметим, с самого начала СВО певица таджикского происхождения поддержала Украину. Артистка осудила решение Кремля. Недавно звезда попыталась оправдаться перед россиянами за свои слова, однако ей не поверили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей