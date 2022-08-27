Участие певицы Manizha в казачьем фестивале «Александровская крепость» назвали провокацией

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Участие певицы Manizha в казачьем фестивале «Александровская крепость» назвали провокацией
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Фото из открытых источников

Manizha, скандальная российская певица, которая негативно высказывалась касательно спецоперации ВС РФ, была приглашена на фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Но казаки против участия исполнительницы и считают его провокацией.

Несмотря на многочисленные протесты, организаторы фестиваля подтвердили участие Манижы, которая должна  хэдлайнером мероприятия.

«На фестивале, наверняка, будет присутствовать нкакой-нибудь засланный казачок. Зовут его Манижа. Да-да, это та самая артистка, которая кричит за мир, а потом трусливо удаляет сообщение», — прокомментировали эту новость подписчики.

Казаки также против выступления Manizha в фестивале. Они уверены, что это «попахивает» провокацией. Помимо того, жителям Усть-Лабинска не нравится, что уникальное музыкальное событие называется «казачьим».

Отметим, с самого начала СВО певица таджикского происхождения поддержала Украину. Артистка осудила решение Кремля. Недавно звезда попыталась оправдаться перед россиянами за свои слова, однако ей не поверили. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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