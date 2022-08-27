Лена Миро посоветовала 73-летней Пугачевой развестись с Галкиным

Лера Миро, один из топовых российских блогеров, высказалась о возвращении на родину Аллы Борисовной Пугачевой. На своем сайте lena-miro.ru. писательница похвалила легендарную артистку за то, что она все-таки сделала правильный выбор и прилетела в Россию.

Миро порассуждала на тему личной жизни 73-летней звезды. Как предположила журналистка, Пугачева и Галкин не смогут жить порознь и вскоре разведутся.

По мнению блогерши, разрыв с шоуменом не станет большой трагедией для Примадонны, у который, к слову сказать, ранее было пять браков.

«От Максима ну какой ей прок? Если она сделала свой выбор, развод неминуем. В ином случае, ее никто не поймет», —сделала заявление Лена.

Напомним, что Алла Пугачева сегодня вернулась в Москву. Прилетела исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» без мужа. Галкин, который активно гастролирует по миру, остался за границей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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