Лена Миро сделала заявление о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

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Лена Миро сделала заявление о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина
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Фото из открытых источников

Лена Миро сделала заявление о разводе легендарной певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Скандально известный блогер прокомментировала непростые отношения в паре.

Миро высказалась о неминуемом разрыве отношений между Пугачевой и Галкиным. Как отмечает 41-летняя писательница, Алла и Максим долго в браке не продержатся и вскоре расстанутся. По заявлению топового российского блогера, главной причиной расставания звездной пары могут стать разные политические взгляды и жизнь в разных странах.

«Если Пугачева сделала выбор, где будет жить и где будет на эту жизнь зарабатывать, развод неминуем. Зритель в ином случае не поймет Примадонну. Вы же видите сами. Впрочем, нахождение артистки в Москве ничего не доказывает и ни о чем не говорит. Тогда подождем продолжения», - сказала Лена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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