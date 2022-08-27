Муж Маши Распутиной рассказал о ее отношениях с дочерью после скандала на телешоу

Муж Маши Распутиной рассказал о ее взаимоотношениях с дочерью после скандала у Андрея Малахова. Мужчина признался, испортились ли отношения в семье после выхода в эфир телешоу.

Дочь певицы Мария Захарова, которая в прямом эфире на глазах у всей страны заявила, что старшый брат Роман склонял ее к интиму, была отселена в гостевой дом. После инцидента певица признавалась, что что ее отношения с наследницей теперь испортились окончательно.

Через некоторое время в Сети появились слухи о том, что члены семьи сильно разругались между собой. Гражданский супруг артистки решил пролить свет отношения между детьми и матерью. Виктор Захаров откровенно заявил, что на самом деле происходит между близкими людьми.

«С дочерью нормальные отношения. Конечно, она с ней живет. Дети не ладят между собой, а Мария то здесь причем?», — сказал супург Распутиной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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