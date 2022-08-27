Отказ Евгения Миронова отвечать на вопрос о Чулпан Хаматовой попал на видео

В Сети появилось видео весьма странной реакции Евгения Миронова на вопрос о Чулпан Хаматовой. Ролик был снят на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), на открытие которого приехал актер.

Когда журналист попытался кинозвезде задать вопрос, связанный с его близкой подругой, Миронов, только услышав фамилию, быстро прекратил общение, развернулся и убежал от репортера.

С чем именно связана такая бурная реакция, не известно. Судя по всему, артист не был готов к подобному диалогу и не собирается никак комментировать отъезд Чулпан Хаматовой из России.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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