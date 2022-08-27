Панайотов заявил, что в России много артистов уровня Аллы Пугачевой

Александр Панайотов высказался по поводу событий, происходящих в российском шоу-бизнесе в последние несколько месяцев. В интервью "Комсомольськой правде" певец заявил, что в России есть немало артистов уровня Аллы Борисовной Пугачевой.

Панайотов считает, что кандидатов с хорошим вокалом, претендующих на роль Примадонны, в РФ достаточно. На крымском фестивале молодых авторов "Таврида" Александр сказал:

«В стране масса достойных артистов. Взять к примеру проект «Голос». У нас состоялось 10 или 11 сезонов шоу. В каждом из них можно найти много хороших вокалистов».

Артист подобавил, что есть один нюанс. Исполнитель считает, что в стране мало продюсеров, которые готовы помочь молодым талантам, а также недостаточно хитов хорошего качества.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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