Певица Анна Калашникова рассказала, как Сергей Зверев удивил своей эрекцией на съемках клипа

Анна Калашникова рассказала о том, как Сергей Зверев во время съемок клипа удивил всю съемочную группу своей эрекцией.

«Чтобы это не смотрелось искуственно, режиссер потребовал все вживую играть. Зверев вместе с актрисой обнимались настолько сильно, что даже смутилась съемочная группа.

Но неожиданно партнерша как ошпаренная отскочила от Сергея. После этого девушка пожаловалась Калашниковой на эрекцию у стилиста, а король гламура расплылся в улыбке.

Кстати, из-за этого инцидента съемки клипа пришлось прервать. Анна Калашникова попросила Сергея вести себя более сдержанно. Шоумен сдержал свое обещание, поэтому дальнейшие работы над роликом прошли без подобных недоразумений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей