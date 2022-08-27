Певица Люся Чеботина восхитилась сильной энергетикой и аурой Путина

Люся Чеботина во время «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» высказалась о Владимире Путине. Певица восхитилась сильной энергетикой и хорошей аурой российского президента.

«Думаю, что свои чувства нужно тщательно скрывать от злых глаз. Вдруг спугнут счастье», - считает артистка.

Телеведущая предположила, что лидеру РФ сейчас очень многие желают зла, но по нему и не скажешь.

«Представьте, сколько злых ведьм сейчас колдует против Владимира Путина. Ему как с гуся вода. По-прежнему такой красавец. Все лучше и лучше со временем», - ответила Алла Довлатова.

Люся добавила:

«Он очень хорош. У него аура и энергетика сильного мужчины. Я девочка, поэтому наверное и боюсь».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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