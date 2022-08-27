Почему прогнозы Смольного о снижении уровня заболеваемости в сентябре безосновательны?

Прогнозы чиновников Смольного о снижении темпов заболеваемости коронавирусом в Петербурге в сентябре не имеют под собой каких-либо оснований. Северная столица продолжает выходить на новые «пики» по соответствующим показателям, а чиновники, несмотря на усугубляющуюся эпидемиологическую обстановку, не спешат вводить ограничительные меры.

В разговоре с газетой «Петербургский дневник» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что во второй половине сентября Смольный ожидает снижение заболеваемости COVID-19. По его словам, уже сейчас якобы имеются признаки улучшения эпидситуации — случаев госпитализации «стало меньше».

Можно ли считать снижение количества госпитализаций объективным показателем улучшения ситуации с распространением коронавируса — вопрос неоднозначный.В то же время в открытом доступе имеются данные о том, что Петербург регулярно бьет рекорды по темпам ежедневной заболеваемости и смертности COVID-19.

Усугубление эпидситуации в Петербурге фиксируется с июля. Несмотря на это, официальный локдаун не находится даже на этапе обсуждения. Также со стороны первых представителей органов исполнительной власти нет инициатив по введению комплексного масочного режима, все заявления чиновников Смольного носят только рекомендательный характер.

Примечательно и то, что при ежедневном приросте числа новых пациентов в Петербурге осталось лишь 10% свободных коек для инфицированных. СМИ обращали внимание, что в городских стационарах пациенты с COVID-19 и пневмониями заняли более 90% ковидных коек. Текущая обстановка позволяет констатировать, что прогнозы Комздрава об улучшении эпидемиологических показателей к сентябрю беспочвенны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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