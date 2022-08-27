Подавленный вид, шрам на шее: каким было последнее появление онкобольной Заворотнюк перед пропажей

Анастасия Заворотнюк три года изо всех сил борется с онкологией. Сегодня неизвестно, как сейчас чувствует себя любимая всеми актриса и как выглядит. Последнее появление больной раком звезды на публике поклонники до сих пор внимательно рассматривают.

Последний раз Заворотнюк появилась перед общественностью 5 апреля 2019 года. Актриса посетила открытие ювелирного бутика в Ереване. Всегда веселая, улыбчивая Настя в тот день не была похожа сама на себя. Выглядела артистка задумчивой, грустной и поникшей. Можно с уверенностью утверждать, что уже тогда актриса знала о своем онкологическом диагнозе.

"Анфиса Чехова с радостью общалась с гостями и журналистами. А Анастасия была грустной и замкнутой. Ее что-то тревожило. Кроме того, у нее было уставшее выражение глаз", — вспоминает корреспондент.

Многие зрители заметили на шее Заворотнюк едва заметный шрам. На опубликованном в Сети видео видно, что уже тогда в Армении шрам заметила Анфиса Чехова во время примерки ювелирных украшений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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