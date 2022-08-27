Поклонники раскритиковали Светлану Ходченкову за выпирающие позвонки вследствие сильной худобы

Светлану Ходченкову, которая опубликовала новый снимок в соцсети, раскритиковали за сильную худобу. Фанаты призвали актрису срочно остановиться и не худеть еще больше.

Ходченкова не часто выставляет новые фотографии. Но на днях звезда сделала исключение. Вниманию поклонников Светлана представила кадр, который был сделан во время очередной велопрогулки. Фото сразу же привлекло внимание ее подписчиков.

Поклонники отметили излишнюю, даже болезненную худобу своей любимицы. Как заметили фолловеры, с каждым днем женщина все больше походит на обтянутый кожей скелет. Фанатов смутили выпирающие позвонки белокурой актрисы.

Многие назвали сильную стройность 39-летней актрисы поводом для беспокойства. Хотя нашлись и те, кто жестко наехал на артистку. Юзеры обвинили Ходченкову в наплевательском отношении к своему здоровью.

Что касается специалистов, то некоторые врачи уверены, что у Светланы анорексия, а другие эксперты считают, что звезда борется со своими комплексами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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