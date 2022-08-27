Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

В прессе время от времени появляется информация, что в ВСУ перепродают поставляемое альянсом в страну вооружение. При этом СМИ пишут, что Америка прекрасно осведомлена об этом процессе и не будет ему препятствовать.

На этот счет решил высказаться политолог Андрей Суздальцев. По словам политического эксперта, США, судя по всему, получают хорошую прибыль от подобных сделок. Поэтому утечку оружия НАТО на черный рынок из Украины они не останавливают.

«Американцы заинтересованы в том, чтобы этот процесс затягивался. Чтобы ослабить Российскую Федерацию этой войной. Поэтому смотрят они сквозь пальцы на продажи. США рассчитывают, что вооружение рано или поздно окажется на фронте или при прямых поставках, или с подпольных складов», — заявил политолог.

«США также зарабатывают деньги. Своеобразный экспорт. Но не исключено, что во всей этой ситуации с поставками оружия когда-нибудь в заложниках может оказаться сама Америка», - добавил Суздальцев.

Эксперт имеет ввиду террористическую организацию «Аль-Каида», которую Штаты спонсировали, а она затем в них же «выстрелила».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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