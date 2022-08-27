Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»

Зинаида Шуклина, актриса массовки, поведала общественности о закулисных тайнах ежеденевного шоу Александра Мясникова «О самом главном». Доктора, кстати, называют одним из самых честных и доброжелательных российских телеведущих.

По словам актрисы, во время съемок популярной телевизионной передачи Мясников ведет себя по отношению к другим очень благосклонно. В жизни ведущий программы «О самом главном» остается таким же снисходительным, как и на экранах.

«Доктор очень приятный и дружелюбный человек, причем не только на телеэкране, но и в повседневной жизни. Александр вежливо отвечает на все вопросы, интересующие гостей студии. К сожалению, общих снимков с Мясниковым у меня нет, ведь это запрещено. Но в студии всегда интересно, я даже не успеваю почувствовать усталость», — рассказывает Шуклина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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