Сестра Жанны Фриске крестила четырехмесячную дочь Луну

Наталья Фриске сегодня крестила свою четырехмесячную дочь Луну. Сестра Жанны Фриске поделилась снимками таинства, которое прошло в столичном храме.

На таинство крещения в храме Петра и Павла, что у Яузских ворот, были приглашены только самые близкие люди. На церемонии присутствовал дедушка малышки Владимир Борисович и бабушка Ольга Викторовна.

Родители Фриске находятся всегда рядом с дочерью. Они также встречали Наталью из родильного дома вместе с биологическим отцом новорожденной. С Александром Титовым женщина рассталась в начале беременности. Сейчас они не поддерживают отношения.

Напомним, в апреле 36-летняя Наталья родила дочь. Девочку назвали Луной. Она появилась на свет с помощью ЭКО. Недавно сестра покойной певицы заявила, что уже в сентябре выйдет из декрета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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