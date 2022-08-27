Шоумен Иван Ургант неожиданно вышел на связь: «Я о России никогда не забывал»

Иван Ургант впервые после начала СВО на Украине неожиданно высказал свое отношение к России. По словам ведущего, он никогда не забывал о родине. Заявление шоумена прозвучало на YouTube-канале GeekBrains. Создатели пригласили комика в эфир, чтобы провести выпуск онлайн-шоу с его участием.

Программа длилась три часа. Обстановка в студии чем-то напоминала шоу «Вечерний Ургант», показ которого был приостановлен из-за спецоперации. Ургант радостно обсуждал с гостями тему IT-образования. Они смеялись, философствовали и шутили, в том числе в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Заработал шоумен порядка 4,5 млн рублей – это его стандартный гонорар за один корпоратив. Но ни с того, ни с сего Иван заговорил о России.

«Я о России не забывал никогда. Уверен, что нормальный человек не захочет никуда уезжать», - сказал артист.

К слову, Иван Ургант затронул эту тему, поскольку после отпуска в Израиле, куда он отправился в конце февраля, россияне назвали его предателем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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