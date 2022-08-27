Шукшина раскритиковала певицу Манижу и миллиардера Дерипаску за поддержку ЛГБТ-сообщества

Мария Шукшина раскритиковала Манижу и Олега Дерипаску за поддержку ЛГБТ-сообщества. Актриса пристыдила исполнительницу и предпринимателя-миллиардера в своем Телеграмме.

Неугомонная Шукшина опубликовала в соцсети пост певицы, в котором звезда эстрады выразила свою поддержку ЛГБТ-сообществам.

«Счастлива, что внимание привлекается к проблемам ЛГБТК-сообществ. Это значит, что есть шанс уменьшить дискриминацию. Да будет любовь», - написала ранее Манижа.

Актриса не смогла удержаться. Она выразила свое мнение на этот счет.

«Теперь мы прекрасно понимаем, какие же культурные ценности «Вольное дело» (фонд, основателем которого является Олег Дерипаска) считает традиционными. Теперь в идим, что для его членов является традициями и как их оберегать. Наверное, их охраняют от нас. От тех, кто против пропаганды », - заявила Шукшина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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