Собчак сравнила Прилепина с Максимом Горьким после призывов писателя поехать на Донбасс

Ксения Собчак сравнила Захара Прилепина с Максимом Горьким после советов светской львице поехать на Донбасс. Таким образом телеведущая ответила писателю на критику.

Ксюша решила заступиться за звезд, концерты которых отменяют из-за их гражданской позиции. Мнение Прилепина, который тоже высказался на этот счет, телеведущая резко раскритиковала. В своем Телеграме она опубликовала открытое письмо общественному деятелю. Журналистка сравнила публициста с русским писателем Максимом Горьким, которого когда-то власти «доломали».

«Вас сравнивают с Горьким. Тот был Ноем, который собирал на свой издательский ковчег талантливых людей. Они пожелали остаться в родной стране, но не нашли в себе сил бороться за коммунистическое дело. Желали попросту остаться в языковой среде. И просил он за них, и работу им давал. А вы к чему то призываете? Объявить врагами даже тех знаменитостей, которые молчат?», - съязвила ведущая.

Как отметила Собчак, своим призывом съездить на Донбасс Прилепин обесценил «акт человеческого сочувствия». При этом Ксения заявила, что готова съездить на восток Украины, но не уверена, что ее туда пустят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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