Женщина, спалившая авто замначальника из Генштаба Секретарева, заявила: «Азов сила»

Россия приближается к шестой волне коронавирусной инфекции. Очередной штамм коронавируса отличается необычной симптоматикой. Новый признак
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Организаторы фестиваля казачьей культуры "Александровская крепость", несмотря на скандал и протесты, пошли против кубанского казачества и россиян, и
Иван Ургант посмеялся над Дмитрием Нагиевым, ушедшим с проекта «Голос». Комик высмеял телеведущего в эфире одного из онлайн-шоу. Вчера, 26 августа,
Зрителям Первого канала представили новое телешоу «Свои». Премьера телевизионной программы состоялась в минувшую субботу. Героями выпусков стали
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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим новым прогнозом по «специальной военной операции» в Украине. Он полагает, что
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