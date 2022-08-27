Женщина, спалившая авто замначальника из Генштаба Секретарева, заявила: «Азов сила»

Женщина, которая была задержана по подозрению в поджоге автомобиля замначальника из Генштаба, может быть в неадекватном состоянии.

Во время записи видео она разговаривала по телефону, сообщив номера жетонов полицейских, которые вместе с ней находились. Также подозреваемая заявила, что «Азов (запрещен в РФ) - это ».

Напомним, авто BMW X6 заместителя начальника одного из управлений Генерального штаба сгорело в результате намеренного поджога. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе на севере столицы. Огонь повредил заднюю часть машины. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемую задержали, продолжается расследование ЧП.

По словам потерпевшего Евгения Секретарева, он ни с кем не конфликтовал. Даму, задержанную на месте происшествия, он впервые видит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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