Журналист Медведев заявил, что россияне простят певицу Пугачеву и будут ходить на ее концерты

В суботту, 27 августа, легендарная эстрадная певица Алла Пугачева прилетела назад в Россию. Возвращение Примадонны на родину подтвердила Елена Чупракова, концертный директор. Она заявила, что народная артистка вернулась в РФ уже давно.

Свое мнение по поводу приезда из Латвии исполнительницы высказал Андрей Медведев. В своем Телеграме журналист проиформировал, что, по его мнению, звезда будет дальше делать в стране.

Как считает сотрудник ВГТРК, в ближайшее время певица вернется на большую сцену. Медведев уверен, что россияне очень скоро простят Пугачеву, забудут полугодовое молчание на счет СВО и будут с радостью ходить на ее выступления.

"Не пойдут на концерты? Да пойдут, несомненно. Как ничего не было. Идут же люди на концерты Манижи, Валерия Меладзе и т.д. Билеты же покупают", - сказал журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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