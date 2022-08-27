Зрители обратили внимание на серьезный киноляп в фильме режиссера Меньшова «Любовь и голуби»

Создатели знаменитого фильма «Любовь и голуби» допустили один серьезный киноляп. Промах в советском фильме режиссера Владимира Меньшова заметили внимательные зрители.

В картине есть одна сцена, где Раиса Захаровна выбирает Василию, приехавшему на море, красивый галстук под цвет его глаз. Однако уже в сцене из тренажерного зала герой сидит в синем галстуке, который, согласно сценарию, героиня, которую сыграла Людмила Гурченко, выбрала ему немного позже. Режиссер Владимир Меньшов наверное даже не обратил внимание на такую деталь.

Напомним, лирическая комедия была снята в 1984 году. Велись съёмки на киностудии «Мосфильм». Картину ругали и даже несколько раз возвращали на доработку. Госкино отказалось принять ленту, заявив, что там много пьянства. Однако после споров и поправок фильм «Любовь и голуби» вышел в прокат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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