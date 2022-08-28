60-летний певец Григорий Лепс признался, что зарегистрировался на сайте знакомств

Григорий Лепс признался, что зарегистрировался на сайте знакомств. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ 60-летний певец заявил, что ищет там себе новую возлюбленную.

«Я зарегистрировался на одном сайте знакомств. Сижу там сутками, знакомлюсь. Интересуют женщины постарше – около 70 лет. Раньше мог пойти гульнуть. С годами тухнет это, как и у любого человека. Совершенно другие желания. Спокойно посидеть возле камина, к примеру» - сказал артист.

Лепс отметил, что у него есть дама сердца.

«У меня есть Дульсинея Тобосская. Может женюсь. Еще детей можно. Хочу мальчика и девочку», - добавил музыкант.

Напомним, в 2021 году Григорий Лепс развелся со второй супругой, популярной балериной Анной Шаплыковой. Вместе артисты прожили более 20 лет. Пара разошлась без выяснений отношений и скандалов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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