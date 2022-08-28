Стало известно, какое прозвище Алла Пугачева дала супруге Беляева Татьяне Абрамовой

Юрий Беляев рассказал о том, какое прозвище Алла Пугачева дала его жене. По словам актера, Примадонна называла Татьяну Абрамову «рыжее чудо».

Сегодня, 28 августа 2022 года, Юрию Викторовичу исполнилось 75 лет. В день своего рождения советский и российский актер решил поделиться со своими многочисленными поклонниками откровением. Он раскрыл, как Пугачева прозвала его супругу Абрамову.

«Я не знал ничего про нее. Не имел понятия, кто такая Абрамова. И что такое «рыжее чудо». Такое прозвище Тане дала Алла. Это было все как на другой планете», — признался заслуженный артист РФ.

Стоит напомнить, что свадьба Беляева с Татьяной Абрамовой состоялась в 2014 году. Разница в возрасте супругов составляет целых 27 лет. Ранее актриса была замужем за оператором и фотографом Сергеем Кулишенко. У Юрия есть двое взрослых детей и это уже его четвертый брак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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