Друг Лазарева Малиновский рассказал поклонникам о мужской сексуальности

38-летний Малиновский в настоящее время отдыхает в Дубае. Там Алекс активно общается со своими фанатами в соцсетях. Так, в одном из постов певец признался, что традиционную белую рубашку он считает очень сексуальной.

Алекс Малиновский, который родился в Магадане, является участником телевизионного проекта «Голос, который выходит на Первом канале. Также благодаря своей внешности он фронтмен модного проекта Number One. Музыкант славится своим экстравагантным поведением, пропагандирует здоровый образ жизни, и является ярым противником наркотиков и никотина .