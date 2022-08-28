Фильм «Королевство кривых зеркал» стал переломным для жизни сестер-близняшек Юкиных

Сказочна повесть «Королевство кривых зеркал» стала переломным моментом для актрис Юкиных, которые в то время были кумирами всех детей в СССР. Под конец жизни сестры-близняшки злоупотребляли спиртным, поэтому преждевременно одна за другой ушли из жизни.

После выхода художественной картины девочки стали звездами киноматографа, но их мама была категорически против театральной карьеры дочерей. Таня и Оля даже написали письмо режиссеру Роу. Тот в итоге пригласил сестер снятся в его легендарном фильме «Морозко».

После окончания школы близняшки поступили в машиностроительный техникум. Юкины успешно вышли замуж и родили детей. Но Ольга вдруг начала злоупотреблять алкоголем и после двух инсультов в 2005 году ее сердце остановилось.

Для Татьяны смерть родной сестры стала огромным ударом. Женщина замкнулась в себе, не общалась с журналистами. Тогда поговаривали, что периодически звезду избивал муж, что пошатнуло ее здоровье. Татьяна скончалась от атеросклероза в 2011 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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