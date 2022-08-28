В США высоко оценили советскую комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Кинокартину Леонида Гайдая, снятую по пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова, высоко оценили зрители США. Американцам понравился советский комедийный фильм. На зарубежном сайте портале IMDb «Иван Васильевич меняет профессию» получил 8,2 балл.

Иностранная публика высоко оценила знаменитое творение Леонида Гайдая. Телезрители, проживющие в Штатах, оставили массу комментарией после просмотра фантастичной комедии. Примечательно, что среди них не было ни одного негативного высказывания. Избалованным американцам понравился добротный сюжет фильма и увлекательная история путешествия на машине времени.

Один из граждан США написал, что даже не понимая русский язык, он догадался о том, какое впечатление произвел лифт на царя Ивана Грозного.

«Не нужно даже знать язык, чтобы понять, что героя смущает лифт. Судя по смеху людей, которые понимают русский, уверен, что там были прекрасные словесные шутки», — написал автор одной из рецензий.