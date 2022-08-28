Критик Соседов возмутился возвращением Меладзе в Россию после осуждения СВО

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов был возмущен возвращением певца Валерия Меладзе в РФ. Также историку музыки не понравилось то, что исполнитель планирует вернутся к концертной деятельности после того, как осудил проведение СВО на Украине.

По мнению критика, представителей творческой интеллигенции, которые в свое время сбежали из Россию, пускать обратно в страну нельзя. Такого же мнения придержывается солист г руппы "7Б". Иван Демьян уверен , что сбежавшие артисты (певец имел ввиду Валерия Меладзе и Аллу Пугачеву) после возвращения на родину обязаны извиниться перед публикой.