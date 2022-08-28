Мария Шукшина показала язвительную фотожабу с Галкиным после отъезда Пугачевой в Россию

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Мария Шукшина показала язвительную фотожабу с Галкиным после отъезда Пугачевой в Россию
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Фото из открытых источников

Мария Шукшина высмеяла Максима Галкина. В своем «Телеграме» актриса опубликовала язвительную фотожабу с 46-летнем юмористом после отъезда Аллы Пугачевой в Россию.

На забавном шарже можно увидеть супруга Примадонны, который сидит на земле в старой ободранной куртке. При этом Галкин просит у прохожих милостыню. Рядом с Максимом лежит кепка, в которую кидают монеты.

«Жена одного оставила», - издевательски подписала фотожабу Шукшина.

Напомним, Алла Пугачева не так давно вернулась в РФ. Эту информацию подтвердил концертный директор артистки. Через несколько дней Гарри и Лиза пойдут в московскую гимназию. Комик при этом продолжает гастролировать по миру. В ближайшее время на родину он, по всей видимости, ни ногой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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