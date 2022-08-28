Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист

Молодая жена Евгения Петросяна решила показать подписчикам, за что ее полюбил известный российский юморист. Татьяна Брухунова закончила отдыхать в Турции, о чем тоже поведала многочисленным поклонникам.

33-летняя Татьяна опубликовала фотографию с турецкого пляжа. На снимке женщина продемонстрировала подтянутую фигуру, а также очень необычный и красивый яркий купальник с птицами.

«Стремглав прошли три недели отпуска. Ну очень быстро. Я полна сил теперь и с легкостью возвращаюсь домой врываться в рабочие будни. Нет чувства на свете лучше, чем желание горы свернуть», — подписала фото Брухунова.

Фанаты поспешили похвалить фигуру звезды. Они отметили, что молодая жена Евгения Петросяна стала намного стройнее, чем была раньше. Именно отменными внешними данными она покорила сердце и разум юмориста.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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