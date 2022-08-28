Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист

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Молодая жена Петросяна Татьяна Бруханова показала, за что ее полюбил юморист
Спорт
Фото из открытых источников

Молодая жена Евгения Петросяна решила показать подписчикам, за что ее полюбил известный российский юморист. Татьяна Брухунова закончила отдыхать в Турции, о чем тоже поведала многочисленным поклонникам.

33-летняя Татьяна опубликовала фотографию с турецкого пляжа. На снимке женщина продемонстрировала подтянутую фигуру, а также очень необычный и красивый яркий купальник с птицами. 

«Стремглав прошли три недели отпуска. Ну очень быстро. Я полна сил теперь и с легкостью возвращаюсь домой врываться в рабочие будни. Нет чувства на свете лучше, чем желание горы свернуть», — подписала фото Брухунова.

Фанаты поспешили похвалить фигуру звезды. Они отметили, что молодая жена Евгения Петросяна стала намного стройнее, чем была раньше. Именно отменными внешними данными она покорила сердце и разум юмориста. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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