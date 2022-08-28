Никита Михалков решил «перекрыть кислород» сбежавшим из России актерам

Накануне открытия ежегодного «Московского Международного кинофестиваля-2022» (ММКФ) Никита Михалков дал интервью СМИ. Репортеры при этом задавали режиссеру «неудобные» вопросы.

На вопрос о том, нужно ли выпускать на телеэкраны ранее отснятые кинкартины со звездами, которые уехали из России, Михалков дал категоричный ответ. Народный артист высказался о том, что недостойные граждане не должны предоставлять кинематограф РФ. Михалков решил, что сбежавшим из России актерам нужно перекрыть кислород, и дать место место более достойным деятелям культуры.

«Они пренебрежительно говорят о своей стране, о родине, где жили, работали, зарабатывали. Этот выбор они сделали. Не вижу смысла осуждать кого-то. Но я хочу, чтобы места этих монстров заняли другие, не менее талантливые молодые люди», — заявил Никита Сергеевич.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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