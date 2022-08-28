Онкобольная Лайма Вайкуле вновь замечена с сигаретой в руках

Онкобольная Лайма Вайкуле была вновь замечена с сигаретой в руках. Певица, которая борется с рецидивом рака груди, пристрастилась к пагубной привычке.

Похоже, Вайкуле снова взялась за старое. Какое-то время она жила без вредных привычек. Звезда эстрады много лет страдает от никотиновой зависимости, и всегда мечтала бросить курить. Как ранее признавалась актриса, все ее попытки избавиться от этой вредной привычки пока остаются безуспешными.

На одной из последних фото видно, что певица «задымила» как паровоз. Скандальный снимок просочился в Сеть. В кадре артистка, которая внешне изменилась из-за тяжелой болезни, позирует вместе с молодыми ребятами. Отчетливо видно, что знаменитость поправилась. Скорее всего, набор лишнего веса связан с приемом гормональных лекарств. При этом исполнительница улыбается. В руках Лайма держит мобильный телефон и...недокуренную сигарету.

Добавим, что фотография с курящей латвийской певицей была опубликована в Telegram-канале «НеМалахов Сливки».





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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