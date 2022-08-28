Павел Прилучный описал свадьбу с Зепюр Брутян в двух словах

Известный актер Павел Прилучный прокомментировал собственную свадьбу. Актер описал свадебное торжество с Зепюр Брутнян двумя словами. По мнению новобрачного, мероприятие можно уверенно назвать «свадьбой года».

«Я больше не планировал жениться. Однако когда увидел Зепюр, понял, что это мой человек как по менталитету, так и по характеру, ценностям. Я в первый день был готов сделать предложение руки и сердца, но решил подождать», — признался Павел в посте.

«Свадьба года состоялась! Она вышла роскошной и незабываемой. Спасибо моей жене и всей команде профессионалов!», — добавил Прилучный на своей странице в соцсетях.

Актер женился на своей коллеге, актрисе Зепюр Брутян, она моложе звездного избранника на 8 лет. Актеры познакомились во время съемок телесериала «В клетке». Только в мае влюбленные перестали скрывать свои отношения. Пышная свадьба обошлась паре в 15 млн рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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