Иван Демьян посоветовал вернувшимся Пугачевой и Меладзе публично извиниться перед россиянами

Вернувшимся в Россию артистам необходимо публично извиниться. В этом уверен певец Демьян.

Алла Пугачева, которая уехала из страны в Израиль после начала спецоперации, вернулась на родину. Следом за Примадонной приехал в РФ и Валерий Меладзе, который изначально занял проукраинскую позицию.

Возможно, у артистов не сложилось за границей или деьги нужны. А, возможно, они осознали, что были неправы. На эту тему выказался солист группы «7Б» Иван Демьян. По мнению артиста, Пугачева и Меладзе поняли, что «забредили», поэтому решили исправиться.

«Я не знаю о их накоплениях, но хотелось бы верить, что они осознали свои ошибки. Жили и расцветали в стране, были с народом. А затем покинули страну. Наверное, не понимали до конца, что происходит. Молчали, может боялись. Но обернулись в сторону страха, что позже невозможно будет выехать куда-либо. У многих сейчас идет осознание. Хорошо, что они признают эти ошибки, видят, что же натворили» - заявил Демьян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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