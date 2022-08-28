Иван Демьян посоветовал вернувшимся Пугачевой и Меладзе публично извиниться перед россиянами

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Через Ростовскую область в Крым направляются железнодорожные эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Авиа.про, публикуя кадры перемещения
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