Певец Валерий Меладзе объявил бойкот телеведущему Борису Корчевникову

Валерий Меладзе публично раскритиковал Бориса Корчевникова и объявил ему бойкот. Певец не доволен работой телеведущего и считает, что тот негативно влияет на молодое поколение.

Артист признался в неприязни к ведущему. Исполнителю не понравилось то, что он любит копаться в чужом "грязном белье". Именно с этой целью Борис и приглашает гостей к себе в студию. Об этом Меладзе поведал на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".

"За, кажется, мягкой личностью Бориса скрывается желание залезть человеку под кожу. Корчевников с таким удовольствием смакует все эти грязные подробности. Своего мнения я не меняю. Понимаю, что это такая у него работа, однако видно, что он это с кайфом делает", - упрекнул телезвезду певец.

Тем временем Корчевников продолжает бороться с тяжелым недугом. Пока болезнь сильнее. В скором времени он рискует оказаться глухим.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей