Певец Валерий Меладзе объявил бойкот телеведущему Борису Корчевникову

Image 16+
Певец Валерий Меладзе объявил бойкот телеведущему Борису Корчевникову
Знаменитости
Фото из открытых источников

Валерий Меладзе публично раскритиковал Бориса Корчевникова  и объявил ему бойкот. Певец не доволен работой телеведущего и считает, что тот негативно влияет на молодое поколение.

Артист признался в неприязни к ведущему. Исполнителю не понравилось то, что он любит копаться в чужом "грязном белье". Именно с этой целью Борис и приглашает гостей к себе в студию. Об этом Меладзе поведал на YouTube-шоу  "Осторожно: Собчак".

 "За, кажется, мягкой личностью Бориса скрывается желание залезть человеку под кожу. Корчевников с таким удовольствием смакует все эти грязные подробности. Своего мнения я не меняю. Понимаю, что это такая у него работа, однако видно, что он это с кайфом делает", - упрекнул телезвезду певец.

Тем временем Корчевников продолжает бороться с тяжелым недугом. Пока болезнь сильнее. В скором времени он рискует оказаться глухим.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В московской гимназии у Гарри и Лизы Галкиных подняли плату за обучение на 360 тысяч

Сегодня, 10:57

Певец Валерий Меладзе объявил бойкот телеведущему Борису Корчевникову

Сегодня, 10:43

Украинская оперная певица Максакова обвинила Михалкова и Кончаловского в лицемерии и вранье

Сегодня, 10:01

75-летняя Клара Новикова призналась, что не скучает по Украине

Сегодня, 09:51

Лена Миро сделала заявление о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Вчера, 23:45

Журналист Медведев заявил, что россияне простят певицу Пугачеву и будут ходить на ее концерты

Вчера, 23:33

Лена Миро посоветовала 73-летней Пугачевой развестись с Галкиным

Вчера, 23:31

Подавленный вид, шрам на шее: каким было последнее появление онкобольной Заворотнюк перед пропажей

Вчера, 22:51

Муж Маши Распутиной рассказал о ее отношениях с дочерью после скандала на телешоу

Вчера, 21:56

Панайотов заявил, что в России много артистов уровня Аллы Пугачевой

Вчера, 21:43

Сестра Жанны Фриске крестила четырехмесячную дочь Луну

Вчера, 21:29

Женщина подожгла машину BMW замначальника из Генштаба и заявила, что «Азов – сила»

Вчера, 21:12

Зрители обратили внимание на серьезный киноляп в фильме режиссера Меньшова «Любовь и голуби»

Вчера, 20:57

Певица Люся Чеботина восхитилась сильной энергетикой и аурой Путина

Вчера, 20:47

Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»

Вчера, 18:08

Поклонники раскритиковали Светлану Ходченкову за выпирающие позвонки вследствие сильной худобы

Вчера, 17:51

Отказ Евгения Миронова отвечать на вопрос о Чулпан Хаматовой попал на видео

Вчера, 17:18

Собчак сравнила Прилепина с Максимом Горьким после призывов писателя поехать на Донбасс

Вчера, 16:46

Эффект Манижи: Певица опозорила русских женщин, а теперь добралась до казаков

Вчера, 16:45

Певица Анна Калашникова рассказала, как Сергей Зверев удивил своей эрекцией на съемках клипа

Вчера, 16:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19
  • 25-08-2022, 23:04

Гражданам в РФ рассказали о симптоме, по которому можно определить у себя новый COVID-19

Врачи рассказали об одном симптоме коронавируса, по которому у себя можно определить новый COVID-19 даже без специализированного теста. Как говорят

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»
  • Вчера, 22:21

Необычные симптомы выявили у нового штамма коронавируса «кентавр»

У нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кентавр» обнаружили необычные симптомы. В Роспотребнадзоре заявили, что подавляющее

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов
  • 25-08-2022, 18:47

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов

После того, как заместитель прокурора Санкт-Петербурга Валерий Узляков отменил постановление регионального ГСУ СК о возбуждении уголовного дела по

Иван Ургант с иронией отреагировал на уход ведущего Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»
  • Вчера, 09:47

Иван Ургант с иронией отреагировал на уход ведущего Дмитрия Нагиева из шоу «Голоc 60+»

Иван Ургант посмеялся над Дмитрием Нагиевым, ушедшим с проекта «Голос». Комик высмеял телеведущего в эфире одного из онлайн-шоу. Вчера, 26 августа,

Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»
  • Вчера, 18:08

Раскрыты тайны закулисья шоу Александра Мясникова «О самом главном»

Зинаида Шуклина, актриса массовки, поведала общественности о закулисных тайнах ежеденевного шоу Александра Мясникова «О самом главном». Доктора,

Уроженцы Донбасса заменят Галкина, Урганта и Киркорова на Первом канале
  • 25-08-2022, 22:07

Уроженцы Донбасса заменят Галкина, Урганта и Киркорова на Первом канале

Зрителям Первого канала представили новое телешоу «Свои». Премьера телевизионной программы состоялась в минувшую субботу. Героями выпусков стали

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем
  • 26-08-2022, 11:49

Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем

Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин разобрал статью «Фонтанки» о добровольце, который покинул исправительную колонию ради участия в СВО и

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев
  • 25-08-2022, 14:37

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта

Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены
  • 26-08-2022, 22:15

Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены

Требуется установить личности заказчиков материала, в котором распространяются фейки о российских добровольцах на Украине. Об этом заявил военный

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться
  • 25-08-2022, 17:03

Баранец поделился своим прогнозом по СВО и посоветовал полякам подготовиться

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поделился своим новым прогнозом по «специальной военной операции» в Украине. Он полагает, что